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В Індії від удару блискавки під час селфі загинули 11 людей
|Суспільство | 12-07-2021, 10:17
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|У неділю в індійському місті Джайпур від удару блискавки загинуло щонайменше 11 людей, а також багато отримали травми.
Джерело: ВВС
Деталі: Жертви робили селфі під дощем на сторожовій вежі в популярному туристичному об’єкті Форт Амер.
Близько 27 людей знаходились на вежі та стіні форту, коли стався інцидент, і деякі з них, як повідомляється, стрибнули з вежі.
Старший поліцейський повідомив, що вежа є популярним місцем, додавши, що серед загиблих більшість людей – молодь.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, в неділю сталося ще дев'ять смертей від ударів блискавки в Раджастхані, штаті, де знаходиться Джайпур.
Влада штату призначила сім’ям загиблих компенсацію у 500 тисяч рупій (6 700 доларів).
Сезон мусонів в Індії, під час яких спостерігаються сильні дощі, зазвичай триває з червня по вересень.
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