В Індії від удару блискавки під час селфі загинули 11 людей Суспільство | 12-07-2021, 10:17 0 226 У неділю в індійському місті Джайпур від удару блискавки загинуло щонайменше 11 людей, а також багато отримали травми.



Джерело: ВВС



Деталі: Жертви робили селфі під дощем на сторожовій вежі в популярному туристичному об’єкті Форт Амер.



Близько 27 людей знаходились на вежі та стіні форту, коли стався інцидент, і деякі з них, як повідомляється, стрибнули з вежі.



Старший поліцейський повідомив, що вежа є популярним місцем, додавши, що серед загиблих більшість людей – молодь.



За повідомленнями місцевих ЗМІ, в неділю сталося ще дев'ять смертей від ударів блискавки в Раджастхані, штаті, де знаходиться Джайпур.



Влада штату призначила сім’ям загиблих компенсацію у 500 тисяч рупій (6 700 доларів).





Сезон мусонів в Індії, під час яких спостерігаються сильні дощі, зазвичай триває з червня по вересень.