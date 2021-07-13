Оподаткування ПДВ послуги з надання орендодавцем комунального майна в оренду Суспільство | 12-07-2021, 11:24 0 178



Послуги з надання орендодавцем комунального майна в оренду є об’єктом оподаткування ПДВ, незалежно від того, чи розподіляє орендар суму орендної плати, чи перераховує її на рахунок орендодавця в повному обсязі (крім операцій, визначених п.п. 196.1.15 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу України).



Зокрема, не є об’єктом оподаткування операції з оплати орендної плати за надане в оренду комунальне майно при дотримані наступних умов:



в оренду надається цілісний майновий комплекс комунального підприємства (його структурного підрозділу);



орендодавцем за договором виступає орган місцевого самоврядування;



орендні платежі в повному обсязі зараховуються до місцевого бюджету.



На дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ комунальне підприємство - орендодавець (незалежно від того, чи розподіляє орендар суму орендної плати чи перераховує її на рахунок орендодавця в повному обсязі) складає податкову накладну на всю суму орендної плати, передбачену договором оренди.