Використання ПРРО і Електронні підписи підприємців та їх найманих працівників Суспільство | 12-07-2021, 11:37 0 235



Львівська державна податкова інспекція Головного управління ДПС у Львівській області нагадують, що кваліфікований електронний підпис в програмному реєстраторі розрахункових операцій (далі – ПРРО) має використовуватись виключно з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».

У програмному реєстраторі розрахункових операцій може бути використаний кваліфікований електронний підпис лише тих осіб, дані про сертифікати електронних підписів яких внесені до Реєстру ПРРО, та які є дійсними на момент проведення розрахункової операції.

Звертаємо вашу увагу , що подання даних про сертифікати електронних підписів, що використовуються в ПРРО, здійснюється з дотриманням пункту 7 розділу ІІ Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317.

