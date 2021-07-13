Як перевірити легальність походження алкогольних напоїв? Суспільство | 12-07-2021, 11:40 0 188

На легальній алкогольній продукції та тютюнових виробах повинна бути марка акцизного податку.

Акцизна марка для алкогольних напоїв містить два штрих коди. Це ‒ двомірний штрих-код швидкого реагування (QR-код) та лінійний штрих-код.

Штрих-код містить інформацію про серію та номер марки.

QR-код містить інформацію про серію та номер марки, реквізити покупця марки: для юридичних осіб – код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців – код, який відображає реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також посилання на вебресурс для перевірки марки.

Саме за допомогою QR-коду споживачі можуть швидко виявити підробку, скориставшись своїми ґаджетами. Під час сканування QR-коду мобільним пристроєм, який нанесено на марку акцизного податку, здійснюється перехід на вебресурс https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark для миттєвої перевірки марки.

У разі неможливості зчитування QR-коду, інформацію можна перевірити і в ручному режимі. Для цього потрібно увійти до відкритої частини Електронного кабінету за посиланням www.cabinet.tax.gov.ua, або скориставшись вебпорталом ДПС (www.tax.gov.ua). У розділі «Реєстри» обрати сервіс «Пошук акцизної марки» та заповнити зазначені поля.

Якщо інформація про суб’єкта господарювання у сервісі відсутня, це може свідчити про фальсифікований товар.

