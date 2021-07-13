Лісове господарство на Львівщині: курс на екологізацію Суспільство | 12-07-2021, 11:51 0 193









На Львівщині відбувся дводенний тренінг-семінар «Рубки переформування та захист особливо цінних лісових ділянок з метою запровадження наближеного до природи лісівництва» для працівників державних лісогосподарських підприємств Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства. У семінарі, який організований ГО «Дунайсько-Карпатська програма» спільно з обласним управлінням, взяли участь також спеціалісти Львівської державної лісовпорядної експедиції.

Відкрив семінар начальник Львівського ОУЛМГ Анатолій Дейнека, який привітав учасників тренінгу.

Наголосив на важливості екологізації ведення лісового господарства та розповів про досвід лісівників Львівщини у питаннях переходу ведення лісового господарства на засади наближеного до природи лісівництва.

З 2005 року лісівники Львівщини у співпраці з Національним лісотехнічним університетом України взяли курс на перехід на вибіркову систему рубок. Подякував ГО «Дунайсько-Карпатська програма» за конструктивну співпрацю та ініціативу проведення семінару, адже наближене до природи лісівництво вимагає спеціальних знань та навиків для лісівників, які мають сприйняти ідеї, які визначать рух лісового господарства на десятки років вперед.

Директор ГО «Дунайсько-Карпатська програма» Богдан Проць відзначив співпрацю з обласним управлінням, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю у сфері сталого управління лісами у питаннях виділення та збереження пралісів та природних лісів та надання їм природоохоронного статусу у найближчій перспективі. Зазначив, що під час впровадження нових підходів, які застосовуються в європейських країнах щодо екологізації лісокористування, важливо проводити роз’яснення працівникам лісогосподарських підприємств, залучати місцеву владу, громадські організації, з метою ефективної адаптації цих ідей у місцевому середовищі.

Про методику і результати впровадження наближеного до природи лісівництва, вплив вибіркових і поступових рубок головного користування на розвиток лісових екосистем та лісового господарства учасникам семінару розповіли перший заступник начальника Львівського ОУЛМГ Ярослав Целень та завідувач кафедри лісівництва НЛТУ України професор Криницький Г.Т.

Заступник директора ГО «Дунайсько-Карпатська програма» Анатолій Павелко поінформував про особливості природоохоронного режиму в лісах України у національному та міжнародному вимірах. Акцентував увагу на Законопроекті «Про території Смарагдової мережі» та можливостях використання європейського досвіду у підходах збереження біологічного різноманіття, а саме виділенні та збереженні типів оселищ.

У практичній частині семінару учасники тренінгу рівнинної частини області відвідали ділянки Немирівського та Завадівського лісництв ДП «Рава-Руське лісове господарство», де було презентовано результати ведення лісового господарства з метою запровадження наближеного до природи лісівництва.

На другий день семінару для підприємств гірської частини області спеціалісти лісогосподарських підприємств оглянули ділянки рубок переформування у Задеревацькому лісництві на науково-виробничому стаціонарі «Моршинський» ДП «Стрийський лісгосп» та Любинцівському лісництві ДП «Сколівський лісгосп», де ознайомились з результатами запровадження вибіркового, наближеного до природи лісівництва.

Всього у семінарі взяли участь 103 учасники.

Під час семінару учасники були ознайомлені із основними теоретичними засадами ведення наближеного до природи лісівництва, зокрема в частині проведення рубок переформування, які дають можливість постійно залишати дану ділянку лісу покритою лісовою рослинністю, переформовувати одновікові насадження в різновікові, які є стійкішими, а також похідні деревостани переформовувати в господарсько цінні різновікові насадження.

Тренінг-семінар «Рубки переформування та захист особливо цінних лісових ділянок з метою запровадження наближеного до природи лісівництва» підкреслив дієвість Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю у сфері сталого управління лісами і підтвердив правильність курсу переходу на вибіркову систему рубок.

