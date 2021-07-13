Майже 594 млн грн надійшло до місцевого бюджету Львівщини по платі за землю Суспільство | 12-07-2021, 12:13 0 218









До місцевого бюджету Львівщини надійшло по платі за землю з початку 2021 року 593,8 млн грн, що складає 109,4 відс індикативу (543,1 млн гривень). Порівнюючи з січнем - червнем 2020 року (475,2 млн грн) надходження збільшилися на 118,6 млн гривень.



