Львівські митники виявили в автомобілі іноземця два сховища з сигаретами Суспільство | 12-07-2021, 12:14 0 219

У водія, який перевозив 519 пачок тютюнових виробів, вилучили легковик «BMW X5»

11 липня у пункті пропуску «Краківець-Корчова» Львівської митниці громадянин Республіки Білорусь, прямуючи до Польщі автомобілем «BMW X5», обрав смугу «зелений коридор».

Під час проведення митного контролю працівники митниці запідозрили, що в легковику можуть бути приховані товари та відправили авто на поглиблений огляд.

Згодом митники спільно з прикордонниками виявили в «BMW X5» два спеціально обладнаних сховища, де знаходилось понад 500 пічок сигарет «Minsk superslims».

Так громадянин сусідньої держави вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України.

За цим фактом працівники митниці склали протокол, автомобіль та сигарети вилучено, їх вартість встановлюється додатково. Невдовзі справу буде скеровано до суду.

