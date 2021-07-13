У Львівській обласній прокуратурі відбулась зустріч з представниками КМЄС Суспільство | 12-07-2021, 16:08 0 197









До Львівської обласної прокуратури завітала делегація Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України, яку представили Мерт Пало (Естонська Республіка) – керівник відділу з питань організованої злочинності, Ірмантас Мікеліоніс (Литовська Республіка) – старший радник з питань прокуратури та Антоніна Старченкова – експертка з питань спеціалізованих правоохоронних органів.



Львівську обласну прокуратуру представив заступник керівника Микола Друзюк, начальники відділів нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Валерій Заярський В.С. та міжнародно-правового співробітництва Мирослава Паламарчук.



У рамках проєкту «Посилення спроможностей правоохоронних органів України на регіональному рівні у боротьбі з організованою злочинністю шляхом підтримки роботи міжвідомчих груп з протидії злочинності в регіонах України» було передано обладнання для діяльності міжвідомчої робочої групи у протидії організованій злочинності.



Під час зустрічі, учасники обговорили проблемні питання, які виникають у ході роботи на вказаному напрямі та обмінялись досвідом.



На завершення заступник керівника Львівської обласної прокуратури Микола Друзюк подякував іноземним партнерам за надану технічну підтримку з метою посилення можливостей прокуратури у протидії організованій злочинності та висловив сподівання на подальшу співпрацю.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури