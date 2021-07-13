Одній із територіальних громад Львівщини повернуть земельну ділянку вартістю понад 21 млн грн Суспільство | 12-07-2021, 16:10 0 227







Господарський суд Львівської області задоволив позов прокуратури до суб’єкта господарювання про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки площею 18 га, а також стягнення заборгованості на суму 426 тис грн.



Встановлено, що впродовж тривалого часу товариство ухилялось від виконання зобов’язання за договором та систематично не сплачували орендну плату за користування земелькою ділянкою, що знаходиться на території Добросинсько-Магерівської сільської ради та загальна вартість якої становить 21,12 млн грн.



Виявивши порушення законодавства, прокурори скерували до суду позов, який був задоволений.



Після набрання судовим рішенням законної сили органами прокуратури буде вжито всіх заходів для реального виконання судового рішення.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури