Підозрюваного у руйнуванні хрестів взяли під варту Суспільство | 12-07-2021, 16:10 0 205



Суд задоволив клопотання Стрийської окружної прокуратури про обрання 20-річному місцевому жителю, якого підозрюють у нарузі над могилами померлих, вчиненій з хуліганських мотивів (ч.3 ст.297 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



За даними слідства, у липні поточного року на території старого кладовища у м. Стрию підозрюваний, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, зруйнував близько 60 хрестів.



Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури