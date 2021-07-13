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На Львівщині відбулись змагання вальників лісу

Суспільство | 12-07-2021, 16:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 648 648    

На Львівщині відбулись змагання вальників лісу
9 липня 2021 року у Судововишнянському лісництві ДП «Самбірське лісове господарство» Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства відбулися XXII обласні змагання вальників лісу.
19 представників лісової галузі, серед яких два юніори демонстрували свою вправність у володінні бензопилою та доводили, що саме вони гідні називатися найкращими.
На Львівщині відбулись змагання вальників лісу

Змагання розпочалися після урочистого відкриття та спільної молитви. Серед запрошених гостей цього заходу були присутні: настоятель храму села Княжий міст отець Іван, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Бучко Юрій, голова Мостиської територіальної громади Пельц Мирослава, начальник відділу Головного управління Держпраці Курило Віктор, завідувач сектором технічної політики Держлісагентства України Калініченко Володимир, начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека, голова Львівської обласної організації профспілки працівників лісового господарства Максимець Василь, керівник ДП «Самбірське ЛГ» Ярема Ігор, гостями змагань були також жителі навколишніх сіл та інші.
Учасники змагалися у п’яти номінаціях: звалювання дерев; обрізання сучків; монтаж нового ланцюга; розкряжування стовбура комбінованим різом та точність розкряжування.
Членами журі визначено призові місця, які розділили між собою представники державних лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ: перше місце майстер лісу Нивицького лісництва ДП «Радехівське ЛМГ» Кухта Володимир, який набрав 1459 балів, друге місце майстер лісу Козівського лісництва ДП «Сколівське ЛГ» Рибак Василь - 1433 балів. На третьму місці вальник лісу ДП «Боринське ЛГ» Ільницький Володимир з результатом - 1367 балів.
Кращими в окремих видах змагання на трьох з п’яти етапі став представник ДП «Радехівського ЛМГ» Кухта Володимир
-«відокремлення сучків» – 422 бали;
-«монтаж ланцюга» - 108 балів;
-«розкряжування стовбура комбінованим різом» –193 бали;
-«звалювальня дерев» – вальник лісу ДП «Сколівське ЛГ» Рибак Василь (643 бали);
-«точне розкряжування» - вальник лісу ДП «Боринське ЛГ» Ільницький Володимир (224 бали)
З метою популяризації професії «вальника лісу», у змаганнях взяли участь два юніори державних лісогосподарських підприємств області. Найвправнішим з них виявився лісоруб Козівського лісництва ДП «Сколівське ЛГ» Ільницький Андрій з результатом 1275 балів. Другим став представник ДП «Бродівське ЛГ» Дзьоба Віктор, його результат 904 бали.
Переможці змагань були нагороджені грамотами, цінними подарунками і грошовими преміями не тільки від організаторів, а й від фірм-партнерів: «Добрий господар» який є офіційним представником фірми «STIHL» та DNIPRO –M.
При підведенні підсумків було відмічено високий рівень підготовки та організації змагань працівниками Судовишнянського л-ва ДП «Самбірське ЛГ», що сприяло їх успішному проведенню. На завершення усім учасникам змагань побажали, завжди пам’ятати про безпеку праці не лише на змаганнях, а щоденно під час роботи в лісі.

Відеосюжет про проведення XXII обласних змагань вальників лісу у Львівському ОУЛМГ можна переглянути на телеканалі «Суспільне Львів».

https://www.youtube.com/watch?v=O23NxhgBAmo
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