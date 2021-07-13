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| Газета №35 (55) / 2014
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ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2021 РОКУ
|Суспільство | 12-07-2021, 19:49
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Із завершенням 1 півріччя 2021 року в Мукачівському прикордонному загоні підсумували результати оперативно-службової діяльності.
У звітному періоді в пунктах пропуску, які діють на ділянці Мукачівського прикордонного загону, кордон перетнули 1 176 296 осіб (на 11 % менше ніж за аналогічний період 2020 року) та 290 464 транспортних засоби.
Не пропустили через державний кордон з різних причин 596 осіб.
У 16 випадках військовослужбовцями загону затримано 33 нелегальних мігранти. За порушення законодавства з прикордонних питань складено 232 адмінпротоколи, накладено штрафів на суму 386 478 грн.
Від початку року припинено 30 спроб переміщення тютюнової контрабанди, в результаті чого виявлено та вилучено майже 172 тисячі пачок сигарет.
Крім того, прикордонники Мукачівського загону виявили:
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