ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ПІДБИЛИ ПІДСУМКИ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 2021 РОКУ Суспільство | 12-07-2021, 19:49 0 161



Із завершенням 1 півріччя 2021 року в Мукачівському прикордонному загоні підсумували результати оперативно-службової діяльності.



У звітному періоді в пунктах пропуску, які діють на ділянці Мукачівського прикордонного загону, кордон перетнули 1 176 296 осіб (на 11 % менше ніж за аналогічний період 2020 року) та 290 464 транспортних засоби.



Не пропустили через державний кордон з різних причин 596 осіб.



У 16 випадках військовослужбовцями загону затримано 33 нелегальних мігранти. За порушення законодавства з прикордонних питань складено 232 адмінпротоколи, накладено штрафів на суму 386 478 грн.



Від початку року припинено 30 спроб переміщення тютюнової контрабанди, в результаті чого виявлено та вилучено майже 172 тисячі пачок сигарет.



Крім того, прикордонники Мукачівського загону виявили:







