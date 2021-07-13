Перший в Україні мобільний молодіжний центр вирушив у громади Львівщини Суспільство | 12-07-2021, 19:50 0 182 12 липня на Львівщині стартував унікальний проєкт – мобільний молодіжний центр.



Мікроавтобус зі спеціальним обладнанням для проведення тренінгів, презентацій, кінопоказів та змістовного дозвілля придбаний за кошти з обласного бюджету.



Мобільний центр відвідуватиме громади Львівщини з метою познайомитися з молоддю, вивчити її потреби, плани та рекомендації, зміцнити потенціал громад, які вже мають молодіжні простори та молодіжні ради.



"Мрія збулася, у нас є свій мобільний молодіжний центр. Це актуальний, потрібний формат спілкування і дозвілля. Для Львівської обласної ради важливо, щоб наша молодь у місті чи в селі, - отримала можливості для розвитку, самореалізації й знань, а отже ставала конкурентоздатною в країні", - зазначила голова комісії з питань молоді та спорту Львівської обласної ради Тетяна Бей.



Вона побажала учасникам проєкту натхнення, легкої дороги, яскравих зустрічей.



У першу поїздку, до молоді села Добросина, де нещодавно відкрився молодіжний простір “Don’t stop” автобус вирушив 12 липня одразу після презентації.



Програма виїздів центру передбачає блок неформальної освіти, симуляційні та настільні ігри, вивчення думок планів та рекомендацій молоді.



Для запрошення мобільного молодіжного центру в громаду необхідно заповнити реєстраційну