Понад 40 людей загинули в пожежі в лікарні в Іраку — імовірно вибухнув кисневий балон Суспільство | 13-07-2021, 08:14 0 116 Щонайменше 44 людини загинули і більше 67 отримали поранення в результаті пожежі в місті Насирія (Ірак).



Джерело: Reuters з посиланням на представників органів охорони здоров'я та поліції



Деталі: Пожежа, ймовірно, була викликана вибухом кисневого балона в лікарні, призначеній для пацієнтів з COVID-19.



Прем'єр-міністр Мустафа аль-Кадімі провів термінові зустрічі з високопоставленими міністрами і наказав заарештувати керівників охорони здоров'я та цивільного захисту в Насирії.



Директора лікарні відсторонили від посади і арештували.



Нагадаємо: У квітні щонайменше 23 людини загинули і 44 отримали поранення в результаті пожежі в COVID-лікарні Ібн аль-Хатиб у Багдаді. Там також вибухнув кисневий балон.