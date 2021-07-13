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Понад 40 людей загинули в пожежі в лікарні в Іраку — імовірно вибухнув кисневий балон
|Суспільство | 13-07-2021, 08:14
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|Щонайменше 44 людини загинули і більше 67 отримали поранення в результаті пожежі в місті Насирія (Ірак).
Джерело: Reuters з посиланням на представників органів охорони здоров'я та поліції
Деталі: Пожежа, ймовірно, була викликана вибухом кисневого балона в лікарні, призначеній для пацієнтів з COVID-19.
Прем'єр-міністр Мустафа аль-Кадімі провів термінові зустрічі з високопоставленими міністрами і наказав заарештувати керівників охорони здоров'я та цивільного захисту в Насирії.
Директора лікарні відсторонили від посади і арештували.
Нагадаємо: У квітні щонайменше 23 людини загинули і 44 отримали поранення в результаті пожежі в COVID-лікарні Ібн аль-Хатиб у Багдаді. Там також вибухнув кисневий балон.
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