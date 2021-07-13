За рік кількість нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви зросла в 22 рази Суспільство | 13-07-2021, 08:20 0 109 За рік у 22 рази зросла кількість мігрантів, що незаконно перетинають кордон Литви з Білорусі.





Джерело: очільниця МВС Литви Агне Білотайте, яку цитує "Укрінформ"



Пряма мова: "Останнім часом критично зросла кількість нелегальних перетинів кордону з боку Білорусі, сягнувши 1660 випадків. Це в 22 рази більше, ніж у 2020 році, і у 45 разів більше у порівнянні з 2019-м.



Лише протягом одного дня у липні кількість нелегальних мігрантів перевищила сумарні показники відразу двох попередніх років".



Деталі: Зокрема, у 2019 році кордон намагалися перетнути 37 нелегалів, торік - 74, всі – громадяни Росії та Білорусі. Цьогоріч половина всіх нелегальних мігрантів припадає на громадян Іраку, решта прибули з Конго, Камеруну, Гвінеї, Ірану, Сирії тощо.



Агне Білотайте уточнила, що "Литва та все демократичне суспільство стикаються з гібридною атакою", де "нелегальна міграція використовується як зброя". За її словами, це "помста за те, що Литва надає безпечний притулок громадянам Білорусі".



Передісторія:





2 липня у зв’язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуаціїнаціонального масштабу. Прем’єр-міністр повідомила, що кордон посилять армією та спорудять на ньому додаткові бар’єри.

Європейське агентство Frontex вжеспрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю. Невелику місію прикордонників відправила також Естонія.

Через нелегалів з Білорусі Литва витратить 42 мільйони євро на зміцнення кордону.