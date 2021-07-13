За грабіж чоловік відсидить понад 5 років за ґратами Суспільство | 13-07-2021, 09:42 0 113



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо раніше неодноразово судимого 37-річного уродженця міста Броди, якого обвинувачували у відкритому викраденні чужого майна, поєднаного з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, вчиненого повторно (ч.2 ст.186 КК України).



Встановлено, що у березні поточного року на території ринку міста Самбора обвинувачений наблизився до потерпілого, який стояв на сходовій клітці одного із кафе. Після чого дочекався зручного моменту та ривком зірвав з плеча своєї жертви чоловічу сумку, у якій знаходились грошові кошти на суму близько 13,5 тис грн та втік.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Самбірської окружної прокуратури, визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 5 роки 6 місяців позбавлення волі.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури