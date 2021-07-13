Обвал біля Маямі: кількість загиблих зросла до 94 Суспільство | 13-07-2021, 09:45 0 106 Кількість загиблих в результаті обвалу кондомініуму Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (США) зросла до 94.



Джерело: AP з посиланням на мера округу Маямі-Дейд Даніеллу Лівайн Каву



Деталі: Зазначається, що 22 людини залишаються зниклими безвісти.



Кава сказала, що 83 людини опізнали, але "процес опізнання з часом ускладнився".



Передісторія:



24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.

Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.

Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.