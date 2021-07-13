   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 13/07/2021 Підготовка до опалювального сезону: ЛКП «Залізничнетеплоенерго» виконало ремонтні роботи, вартістю більше 3 млн грн...>> За минулу добу у Львові внаслідок коронавірусу померло двоє людей...>> ХАБАРІ ТА ПІДРОБЛЕНІ ДОВІДКИ – КРИМІНАЛЬНІ «ХИТРОЩІ», ДО ЯКИХ ВДАЮТЬСЯ ІНОЗЕМЦІ ПРЯМУЮЧИ В УКРАЇНУ...>> На Львівщині конфлікт між братами закінчився різаниною...>> З початку року до місцевого бюджету надійшло майже 161 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки...>> Оподаткування ПДФО суми безповоротної фінансової допомоги...>> Обвал біля Маямі: кількість загиблих зросла до 94...>> Індонезія стала лідером у світі за поширеністю COVID-19...>> За грабіж чоловік відсидить понад 5 років за ґратами...>> За рік кількість нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви зросла в 22 рази...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Забив співмешканку до смерті: суд виніс вирок...
07-07-2021, 17:05  >>> 
Смертник скоїв теракт у Сомалі — семеро загинули...
28-06-2021, 10:39  >>> 
Вбивство на Замковій: справу скеровано до суду...
25-06-2021, 11:03  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Індонезія стала лідером у світі за поширеністю COVID-19...
13-07-2021, 09:44  >>> 
У ВООЗ порадили не змішувати вакцини проти COVID-19...
13-07-2021, 08:17  >>> 
Британія повернулась у світові лідери за поширенням COVID...
12-07-2021, 10:14  >>> 

Обвал біля Маямі: кількість загиблих зросла до 94

Суспільство | 13-07-2021, 09:45Коментарів: 0 0 Переглядів: 106 106    
Кількість загиблих в результаті обвалу кондомініуму Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (США) зросла до 94.

Джерело: AP з посиланням на мера округу Маямі-Дейд Даніеллу Лівайн Каву

Деталі: Зазначається, що 22 людини залишаються зниклими безвісти.

Кава сказала, що 83 людини опізнали, але "процес опізнання з часом ускладнився".

Передісторія:

24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.
Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.
   Новини по темі: Суспільство
ХАБАРІ ТА ПІДРОБЛЕНІ ДОВІДКИ – КРИМІНАЛЬНІ «ХИТРОЩІ», ДО ЯКИХ ВДАЮТЬСЯ ІНОЗЕМЦІ ПРЯМУЮЧИ В УКРАЇНУ...
13-07-2021, 11:48  >>> 
З початку року до місцевого бюджету надійшло майже 161 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки...
13-07-2021, 10:02  >>> 
Оподаткування ПДФО суми безповоротної фінансової допомоги...
13-07-2021, 10:01  >>> 
Обвал біля Маямі: кількість загиблих зросла до 94...
13-07-2021, 09:45  >>> 
За грабіж чоловік відсидить понад 5 років за ґратами...
13-07-2021, 09:42  >>> 
За рік кількість нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви зросла в 22 рази...
13-07-2021, 08:20  >>> 
ООН: Під час пандемії у світі різко зріс голод...
13-07-2021, 08:16  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі та ночі: мільярдер у космосі, фінал Євро-2020...
12-07-2021, 10:36  >>> 
Головні новини четверга і ночі: витівки фанатів Англії, суд у справі Медведчука...
09-07-2021, 11:07  >>> 
Головні новини середи і ночі: стрілянина в Києві, вбивство президента Гаїті...
08-07-2021, 09:43  >>> 
   ПолітикаПолітика
Зустріч Зеленського і Меркель завершилася...
13-07-2021, 08:06  >>> 
Попередні дані ЦВК Молдови: лідирує партія Санду...
12-07-2021, 10:04  >>> 
Поліція Лондона затримала 45 осіб у день фіналу Євро-2020...
12-07-2021, 03:16  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Понад 30 штатів подали позов проти Google...
08-07-2021, 09:13  >>> 
Пентагон розірвав контракт із Microsoft на $10 мільярдів...
07-07-2021, 08:10  >>> 
Повернення корабля Dragon відклали через очікувану негоду у Флориді...
06-07-2021, 09:13  >>> 
   СуспільствоСуспільство
ХАБАРІ ТА ПІДРОБЛЕНІ ДОВІДКИ – КРИМІНАЛЬНІ «ХИТРОЩІ», ДО ЯКИХ ВДАЮТЬСЯ ІНОЗЕМЦІ ПРЯМУЮЧИ В УКРАЇНУ...
13-07-2021, 11:48  >>> 
З початку року до місцевого бюджету надійшло майже 161 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки...
13-07-2021, 10:02  >>> 
Оподаткування ПДФО суми безповоротної фінансової допомоги...
13-07-2021, 10:01  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
"Патріарх Кирил докладає дуже багато зусиль для того, щоб у нас був мир" – Новинський...
07-07-2021, 08:27  >>> 
Театр імені Марії Заньковецької отримає сучасне сценічне освітлення...
30-06-2021, 15:01  >>> 
«Жінка - та пристрасть, яку годі розгадати», - Зоряна Павлишин презентувала картини на «Весняному салоні - 2021»...
21-05-2021, 17:24  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
12:06 Підготовка до опалювального сезону: ЛКП «Залізничнетеплоенерго» виконало ремонтні роботи, вартістю більше 3 млн грн
12:04 За минулу добу у Львові внаслідок коронавірусу померло двоє людей
11:48 ХАБАРІ ТА ПІДРОБЛЕНІ ДОВІДКИ – КРИМІНАЛЬНІ «ХИТРОЩІ», ДО ЯКИХ ВДАЮТЬСЯ ІНОЗЕМЦІ ПРЯМУЮЧИ В УКРАЇНУ
11:43 На Львівщині конфлікт між братами закінчився різаниною
10:02 З початку року до місцевого бюджету надійшло майже 161 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
10:01 Оподаткування ПДФО суми безповоротної фінансової допомоги
09:45 Обвал біля Маямі: кількість загиблих зросла до 94
09:44 Індонезія стала лідером у світі за поширеністю COVID-19
09:42 За грабіж чоловік відсидить понад 5 років за ґратами
08:20 За рік кількість нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви зросла в 22 рази

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования