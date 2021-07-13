|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Оподаткування ПДФО суми безповоротної фінансової допомоги
|Суспільство | 13-07-2021, 10:01
| 0 150
|
Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку від податкового агента (юридичної особа, фізичної особи - підприємця) включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу такого платника податку.
Оподаткування зазначених доходів за ставкою 18 відсотків провадить податковий агент (юридична особа, фізична особа - підприємець).
|
|