Оподаткування ПДФО суми безповоротної фінансової допомоги Суспільство | 13-07-2021, 10:01 0 150



Сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку від податкового агента (юридичної особа, фізичної особи - підприємця) включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу такого платника податку.



Оподаткування зазначених доходів за ставкою 18 відсотків провадить податковий агент (юридична особа, фізична особа - підприємець).