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З початку року до місцевого бюджету надійшло майже 161 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
|Суспільство | 13-07-2021, 10:02
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По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за січень- червень 2021 року надійшло 160,5 млн грн, що складає 121,7 відс індикативу (131,9 млн гривень). Порівнюючи з січнем - червнем 2020 року (103,5 млн грн) надходження збільшилися на 57 млн гривень.
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