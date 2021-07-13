З початку року до місцевого бюджету надійшло майже 161 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Суспільство | 13-07-2021, 10:02 0 102





По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за січень- червень 2021 року надійшло 160,5 млн грн, що складає 121,7 відс індикативу (131,9 млн гривень). Порівнюючи з січнем - червнем 2020 року (103,5 млн грн) надходження збільшилися на 57 млн гривень.