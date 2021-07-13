ХАБАРІ ТА ПІДРОБЛЕНІ ДОВІДКИ – КРИМІНАЛЬНІ «ХИТРОЩІ», ДО ЯКИХ ВДАЮТЬСЯ ІНОЗЕМЦІ ПРЯМУЮЧИ В УКРАЇНУ Суспільство | 13-07-2021, 11:48 0 86



Від початку липня прикордонники Мукачівського загону 7 разів відмовились від неправомірної грошової допомоги та виявили 3 підроблених довідки про проходження ПЛР-тестування.



За «допомогою» хабарів та підроблених довідок про проходження ПЛР-тестування іноземці, які прямують в Україну, попри неодноразові застереження, намагатися обійти протиепідемічні заходи запобігання поширенню COVID-19, які діють на території нашої країни. Так, неправомірні грошові винагороди за можливість перетнути кордон без надання ПЛР-тесту, пропонували п’ятеро громадян Угорщини та один громадянин Чехії. Ще один громадянин Румунії намагався хабарем «вирішити питання» щодо можливості в’їзду в Україну без полісу медичного страхування. Загальна сума запропонованих хабарів склала 700 гривень, 100 євро та 9 тисяч форинтів.



Крім того, троє іноземців під час перетину кордону надали прикордонникам підроблені ПЛР-тести.



Про виявлення ознак кримінальних правопорушень передбачених ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» та ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону