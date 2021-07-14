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На Львівщині прокуратура повернула державі земельну ділянку вартістю понад півмільйона гривень
|Суспільство | 13-07-2021, 17:10
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Господарським судом Львівської області задоволено позовну заяву органів прокуратури Львівщини в інтересах держави до обслуговуючого кооперативу про витребування земельної ділянки за межами села Рудно вартістю 511 тис грн у власність держави.
Встановлено, що кооператив без будь-яких законних підстав звернувся до Рудненської селищної ради та подав недостовірні відомості на підставі чого органом самоврядування передано у власність земельну ділянку.
Виявивши порушення законодавства, прокуратура скерувала до суду позов, який був повністю задоволений.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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