На Львівщині прокуратура повернула державі земельну ділянку вартістю понад півмільйона гривень Суспільство | 13-07-2021, 17:10 0 262







Господарським судом Львівської області задоволено позовну заяву органів прокуратури Львівщини в інтересах держави до обслуговуючого кооперативу про витребування земельної ділянки за межами села Рудно вартістю 511 тис грн у власність держави.



Встановлено, що кооператив без будь-яких законних підстав звернувся до Рудненської селищної ради та подав недостовірні відомості на підставі чого органом самоврядування передано у власність земельну ділянку.



Виявивши порушення законодавства, прокуратура скерувала до суду позов, який був повністю задоволений.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури