Обласна рада долучилася до модернізації сценічного освітлення театру імені Марії Заньковецької Суспільство | 14-07-2021, 01:50 0 173

Для вдосконалення світлового обладнання в Національному академічному драматичному театру імені Марії Заньковецької з обласного бюджету скерують 469 тис грн. Ця сума забезпечить співфінансування культурно-мистецького проєкту від програми «Кусаноне», що фінансується Урядом Японії.



Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна» в партнерстві з театром ім. М. Заньковецької у 2020 році підготували та подали для участі в конкурсі культурно-мистецьких проєктів Посольства Японії в Україні заявку «Проєкт вдосконалення світлового обладнання в Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької у Львові» та отримали грант в розмірі 2,3 млн грн.



У межах проєкту придбають та встановлять світлодіодне заливне освітлення (заливки сцени), окремі елементи фронтального освітлення сцени, а також систему керування світловим обладнанням. Це дозолить покращити зорове сприйняття глядачами вистав, а також створювати необхідні спецефекти на сцені.



Раніше підтримали співфінансування проєкту під час своїх засідань комісія з питань бюджету та соціально-економічного розвитку і комісія з питань євроінтеграції, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Львівської обласної ради.



НАГАДАЄМО, 30 червня підписано меморандум щодо реалізації спільного проєкту вдосконалення світлового обладнання у театрі імені Марії Заньковецької.