Понад 100 людей були затримані або зникли після масштабних демонстрацій на Кубі Суспільство | 14-07-2021, 08:21 0 133 Щонайменше 140 кубинців були затримані або зникли після найбільших демонстрацій на Кубі за останні десятиліття.



Джерело: Еріка Гевара-Росас, директор Amnesty International по Північній і Південній Америці, яку цитує The Guardian



Деталі: Гевара-Росас сказала, що стихійні та мирні мітинги відбулися щонайменше в 48 різних місцях, включаючи Гавану.



Зокрема, була затримана кубинська журналістка Каміла Акоста, яка веде репортаж для іспанської газети. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес зажадав негайного звільнення Акоста.



Передісторія:



Тисячі кубинців вийшли на вулиці від Гавани до Сантьяго 11 липня, незадоволені діями влади під час пандемії коронавірусу.

Протести відбувалися на тлі нового максимуму випадків коронавірусу і смертей від хвороби, зафіксованого у країні.

Соціальний гнів зумовлений нестачею продуктів і ліків з початку епідемії, коли Куба перебувала під санкціями США.

Президент і глава Комуністичної партії Мігель Діас-Канель виступив перед народом, сказавши, що США несуть відповідальність за заворушення. Також він закликав прихильників протистояти "провокаціям".