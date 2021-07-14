ЧЕРНІВЧАНИН, ЯКИЙ ВІЗ ДО ФРАНЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗАРОБІТЧАН, ПОПАВСЯ НА ТЮТЮНОВІЙ КОНТРАБАНДІ Суспільство | 14-07-2021, 08:24 0 119



Учора ввечері, в пункті пропуску «Дякове» прикордонники Мукачівського загону виявили спільно з співробітниками митниці партію прихованих тютюнових виробів.



Потай перемістити через кордон сигарети намагався 36-річний громадянин України, мешканець Чернівців, який прибув у пункт пропуску мікроавтобусом марки «Опель». Вказаним авто чоловік віз на заробітки до Франції п’ятеро українців. Збираючись у поїздку, «заповзятливий» водій вирішив обладнати у панелі приладів свого авто тайник та запакувати його сигаретами.



Під час поглибленого огляду мікроавтобуса, прикордонний наряд спільно з працівником митниці сховок буковинця виявили та дістали з нього 411 пачок сигарет різних марок.



Тютюнові вироби та мікроавтобус у горе-контрабандиста вилучили. Сума оцінки сигарет склала 18500 грн, мікроавтобус оцінено у 250 000 гривень.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону