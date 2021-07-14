Європейське агентство перевіряє дані про випадки Гієна-Барре після щеплення J&J Суспільство | 14-07-2021, 08:44 0 170 Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) аналізує дані про рідкісні випадки синдрому Гієна-Барре після вакцинації Johnson & Johnson.



Джерело: заява EMA для Reuters



Деталі: Комітет з безпеки EMA попросив J&J надати більш докладні дані.



Регулюючий орган Великобританії - Агентство з регулювання лікарських засобів і продуктів для охорони здоров’я - заявив окремо, що він також розглядає випадки СГБ у вакцинованих людей, але дотепер "наш огляд не встановив, що ці вакцини збільшують ризик СГБ". У Великобританії застосовується вакцина AstraZeneca, зроблена з використанням тієї ж технології, що і J&J. J&J у Британії ще не використовувалася.



Минулого тижня європейські регулюючі органи надали аналогічне попередження про СГБ для вакцини AstraZeneca.



Довідково. Синдром Гієна-Барре - це рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Найчастіше він трапляється у дорослих людей, у чоловіків. Більшість людей повністю одужують навіть в найтяжчих випадках синдрому.



Передісторія:





В інформаційний бюлетень до вакцини J&J Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) додало попередження, що дані свідчать про підвищений ризик рідкісного неврологічного розладу - синдрому Гієна-Барре.

FDA класифікувало шанси отримати синдром після вакцинації як "дуже низькі". Проте зазначається, що щепленим J&J слід звертатися за медичною допомогою, якщо у них є симптоми, що включають слабкість або поколювання, труднощі при ходьбі.

За FDA, 100 попередніх звітів про СГБ у вакцинованих включають 95 серйозних випадків, які потребували госпіталізації, і одну смерть. Більшість випадків було зафіксовано у чоловіків, багато з них – віком від 50 років. Загалом у США близько 12,8 млн осіб отримали J&J.