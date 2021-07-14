Через заворушення в ПАР загинули 72 людини Суспільство | 14-07-2021, 08:47 0 182 В Південній Африці кількість загиблих внаслідок заворушень, пов’язаних з ув’язненням колишнього президента Джейкоба Зуми, зросла до 72.



Джерело: BBC



Деталі: BBC пише, що зростання кількості загиблих пов’язане з посиленням мародерства.



10 осіб загинули в тисняві під час мародерства в торговельному центрі в Соуето.



З будинку в Дурбані, який загорівся після розграбування магазинів на першому поверсі, викинули дитину. Її зловив натовп.



Було розграбовано більше 200 торгових центрів. Кілька ТЦ в Соуето були повністю розграбовані, в них зламані банкомати, ресторани, магазини, де продають алкоголь, і магазини одягу.



Президент Сиріл Рамафоса назвав те, що відбувається в країні, одним з найжорстокіших періодів насильства, починаючи з 90-их до кінця апартеїду, з підпалами, блокуванням шосе і пограбуванням підприємств і складів.





Влада попередила, що, якщо грабежі продовжаться, в ризикових регіонах незабаром можуть закінчитися основні запаси продовольства, але оголошення надзвичайного стану виключене.



Передісторія:



29 червня Джейкоб Зума був засуджений до 15 місяців в'язниці за неповагу до судової системи країни - він не з'явився на засідання у справі про корупцію.

Це перший випадок в історії ПАР, коли колишній президент був засуджений до тюремного ув'язнення.

Після ув’язнення Зуми в країні почалися заворушення. Вони охопили провінції Гаутенг та Квазулу-Натал.

Загалом було заарештовано 1 234 людини.