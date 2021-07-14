Будівлі та споруди обласного шкірно-венерологічного диспансеру залишаться у спільній власності територіальних громад Львівської області Суспільство | 14-07-2021, 13:27 0 100

У червні 2020 року Львівська міська рада звернулася до Господарського суду м. Києва з позовною заявою, у якій просила визнати недійсними свідоцтва про право власності на нерухоме майно, а також скасувати державну реєстрацію права спільної власності територіальних громад Львівської області в особі Львівської обласної ради на будівлі та споруди обласного шкірно-венерологічного диспансеру по вул. Замарстинівській, 81 та 83, а також на вул. Кордуби, 4-А у м. Львові.



12 січня 2021 року Господарський суд м. Києва прийняв рішення, яким задовольнив позовні вимоги Львівської міської ради у повному обсязі. Львівська обласна рада, будучи категорично не згідною з таким висновком суду, подала апеляційну скаргу.



Учора, 13 липня, Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу Львівської обласної ради, рішення господарського суду скасував та відмовив Львівській міській раді у задоволені позову.



«Господарські суди вже неодноразово відмовляли Львівській міській раді у подібних позовах, зокрема щодо будівель та споруд по вул. Замарстинівській, 274, по вул. Личаківській, 233, по вул. Устияновича, 14 у м. Львові.



Варто також відзначити, що в червні 2021 року Верховний Суд прийняв постанову, якою відхилив касаційну скаргу Львівської міської ради та залишив у силі рішення суду, яким також відмовлено Львівській міській раді у позовних вимогах щодо визнання недійсними свідоцтв про право власності та скасування державної реєстрації права спільної власності територіальних громад Львівської області на низку будівель та споруд інших медичних закладів обласної ради», - розповів заступник начальника юридичного відділу обласної ради Ярослав Гасяк.



НАГАДАЄМО, що 16 червня Господарський суд м. Києва також відмовив Львівській міській раді в позові, який було скеровано до Львівської обласної ради, про скасування рішень обласної ради, визнання недійсними свідоцтв про право власності та скасування державної реєстрації права спільної власності територіальних громад Львівської області щодо семи об’єктів нерухомості у місті Львові.