"Золото" чемпіонату світу здобув львівський п'ятиборець Юрій Ковальчук Суспільство | 14-07-2021, 16:06 0 86 Вихованець комунального закладу Львівської обласної ради "Школа вищої спортивної майстерності", п’ятиборець Юрій Ковальчук разом з Владиславом Чеканом – спортсменом із Києва під час чоловічої естафети вибороли «золото» на чемпіонаті світу з сучасного п’ятиборства серед юніорів у Єгипті.





Понад 250 спортсменів віком до 21 року стали учасниками останніх масштабних змагань з цього виду спорту перед Олімпійськими іграми в Токіо-2020.



Титул чемпіонів світу українцям вдалося вибороти впродовж другого дня змагань.



Юрій Ковальчук готувався до перемоги у навчально-спортивній базі літніх видів спорту та у Львівській школі вищої спортивної майстерності під керівництвом тренерів Володимира Софієнка та Олега Фіалковича.



Далі на спортсменів чекає боротьба за медалі в особистій першості.