В Афінах тисячі людей вийшли на акцію протесту проти COVID-вакцинації Суспільство | 15-07-2021, 01:51 0 190 Більше 5 000 осіб вийшли на вулиці Афін, протестуючи проти грецької програми вакцинації від коронавірусу.



Джерело: Reuters



Деталі: Учасники акції протесту вимагали відставки уряду.



Ця акція протесту стала наймасштабнішим виявом протидії вакцинації.



Проте недавнє опитування показало, що більшість греків заявили, що підтримують вакцинацію. А близько 41% греків повністю вакциновані.



У понеділок уряд прийняв рішення про обов'язкову вакцинацію медичних працівників та персоналу геріатричних будинків після стрімкого зростання числа нових інфекцій COVID-19 в середині туристичного сезону.



"Кожна людина має право вибору. Ми хочемо, що уряд не обирав за нас", - сказав Файдон Воволіс, кардіолог, який поставив під сумнів наукові дослідження щодо носіння захисних масок та вакцини й очолює рух "Знову вільно", і створив групу у відповідь на "жорсткі заходи" уряду.





В 11-мільйонній країні з початку пандемії інфіковані понад 444 700 людей, а 12 782 особи померли. У середу органи влади зафіксували майже 3 000 нових заражень.



Нагадаємо: У Франції і Греції вакцинацію працівників сфери охорони здоров’я зробили обов’язковою.