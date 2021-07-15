Понад 10 тис грн за відпуск вапняку – викрито директора державного підприємства Суспільство | 15-07-2021, 16:09 0 83





За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито директора одного із державних підприємств Львівщини, яке спеціалізується на добуванні природніх ресурсів, які використовуються у будівництві, на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



Встановлено, що посадовець вимагав у фізичної особи підприємця 10,5 тис грн неправомірної вигоди за сприяння у безперешкодному укладенні договору з постачання, завантаження та відпуск вапняку з підприємства.



Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст.208 КПК України під час одержання попередньо обумовленої суми коштів.



Наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.



Перевіряється факти можливої причетності інших осіб до протиправної діяльності.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції Львівської області, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури