Синоптики оголосили штормове попередження на сьогодні й завтра Суспільство | 15-07-2021, 16:15 0 78 Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що по місту Львову ввечері 15 липня і вночі та вранці 16 липня очікується значний дощ, гроза, під час грози шквали 17 – 22 м/с, град. Вдень 16 липня також очікується гроза, під час грози шквали 17 – 22 м/с, град. Мерія Львова застерігає усіх зважати на прогноз погоди й бути обачними.



Як нагадують в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, під час грози не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Також варто уникати відкритої місцевості та води, бо вода – дуже добрий провідник струму.



«Найбезпечніше під час грози перебувати у приміщенні із громовідводом, але якщо гроза застала вас у місті – сховайтеся у магазини, під’їзд тощо. Ховаючись під деревами, не забувайте про те, що блискавка найчастіше попадає у найвищі з них – дуби, тополі, сосни. Також під час грози небезпечно розмовляти по мобільному телефону – його найкраще вимкнути», - застерігають в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.



Зазначимо, в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 1580.





