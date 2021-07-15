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1600 доларів США за звільнення від призову – підозрюється виконувач обов'язків військового комісара
|Суспільство | 15-07-2021, 18:41
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|За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру виконувачу обов'язків військового комісара одного із Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Встановлено, що службовець вимагав у жінки 1600 доларів США неправомірної вигоди за вирішення питання щодо звільнення від призову на строкову військову службу її сина, який є непридатним для служби за станом здоров'я.
Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст.208 КПК України після одержання ним усієї суми неправомірної вигоди.
Наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області ДСР Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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