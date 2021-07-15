1600 доларів США за звільнення від призову – підозрюється виконувач обов'язків військового комісара Суспільство | 15-07-2021, 18:41 0 73 За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру виконувачу обов'язків військового комісара одного із Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).







Встановлено, що службовець вимагав у жінки 1600 доларів США неправомірної вигоди за вирішення питання щодо звільнення від призову на строкову військову службу її сина, який є непридатним для служби за станом здоров'я.



Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст.208 КПК України після одержання ним усієї суми неправомірної вигоди.



Наразі тривають слідчі дії, вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області ДСР Нацполіції України.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури