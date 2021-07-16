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"Росія не повинна використовувати енергетику в якості зброї" – Байден
|Суспільство | 16-07-2021, 00:58
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|Під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росія не повинна використовувати енергетику як зброю.
Джерело: Байден на спільній пресконференції з Меркель, цитує Голос Америки у twitter, AFP у twitter
Пряма мова Байдена: "Щодо "Північного потоку-2", Ангела Меркель та я переконані, що Росія не повинна використовувати енергетику в якості зброї, щоб примушувати сусідів, або їм загрожувати".
Нагадаємо:
Президент України Володимир Зеленський в день зустрічі лідерів США та Німеччини у Вашингтоні закликав їх "не обмінювати цінності й безпеку на економічні інтереси" та не домовлятися про Україну без України.
Ангела Меркель вирушила до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Це остання її поїздка до США на посаді канцлера.
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