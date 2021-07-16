|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Доба на Донбасі: обстріли, ворожі безпілотники, поранені бійці ЗСУ
|Суспільство | 16-07-2021, 09:11
| 0 111
|
|За добу 15 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, а також одне порушення з початку поточної доби. Троє військових отримали поранення.
Джерело: Штаб ООС
Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новоолександрівки ворог застосовував протитанкові ракетні комплекси.
У районі населеного пункту Нью-йорк окупанти двічі відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів 120-го та 82-го калібрів.
Біля Широкиного окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Піщаного збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Мар’їнка противник застосовував автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
У результаті ворожих обстрілів троє військових отримали поранення, двоє – бойове травмування. Воїни знаходяться у лікувальних закладах. Стан одного захисника – важкий, інших – задовільний.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Станом на 7 годину ранку 16 липня обліковано одне порушення режиму припинення вогню.
На Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Майже 2 млрд грн податку на прибуток надійшло до Державного бюджету України з початку року...
|16-07-2021, 12:55
| >>>
|Підстави для скасування реєстрації ПРРО...
|16-07-2021, 12:54
| >>>
|Прикордонники затримали поблизу Ужгорода двох алжирців...
|16-07-2021, 12:53
| >>>
|Доба на Донбасі: обстріли, ворожі безпілотники, поранені бійці ЗСУ...
|16-07-2021, 09:11
| >>>
|Повені в Німеччині: 59 загиблих, 1300 зниклих...
|16-07-2021, 08:58
| >>>
|Вибух на Хмельниччині: шестеро постраждалих, серед яких 4-річна дитина...
|16-07-2021, 00:59
| >>>
|"Росія не повинна використовувати енергетику в якості зброї" – Байден...
|16-07-2021, 00:58
| >>>
|