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Прикордонники затримали поблизу Ужгорода двох алжирців

Суспільство | 16-07-2021, 12:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    
Прикордонники затримали поблизу Ужгорода двох алжирців
У рамках проведення спільної прикордонної операції «Карпати-2021», військовослужбовці відділу «Ужгород» Чопського загону затримали учора групу незаконних мігрантів, які мали намір незаконно перетнути українсько-словацький кордон.
Двох ймовірних правопорушників виявили у районі залізничного вокзалу міста Ужгород. У ході перевірочних заходів було встановлено, що вони є громадянами Алжиру. Хоча іноземці мали при собі документи, що посвідчують особу, прикордонники, виходячи з аналізу та оцінки ризиків, організували за ними спостереження.
Підозри правоохоронців підтвердилися і уже за декілька годин африканці вчинили спробу незаконного перетину кордону. Їх затримали під час подолання загороджувального паркану поблизу села Оноківці Ужгородського району.
Правопорушників доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення усіх обставин справи їх притягнуть до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Подальшу долю іноземців вирішить суд.

ПРЕС-СЛУЖБА ЧОПСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ
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