Підстави для скасування реєстрації ПРРО Суспільство | 16-07-2021, 12:54 0 70

Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що реєстрація ПРРО діє до дати скасування реєстрації ПРРО, що здійснюється шляхом виключення ПРРО з Реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій та закриття фіскального номера, який не підлягає використанню надалі.



Реєстрація ПРРО скасовується на підставі Заяви за формою № 1-ПРРО з позначкою «Скасування реєстрації», яка подається засобами Електронного кабінету чи засобами телекомунікацій, або на підставі Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №2-ПРРО з позначками «несправність» або «крадіжка пристрою чи компрометація ключа».



До подання Заяви про скасування реєстрації ПРРО суб'єкт господарювання має забезпечити передачу всіх копій створених ПРРО розрахункових документів з присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами до фіскального сервера, електронних фіскальних звітних чеків та повідомлень.



Крім того, реєстрація ПРРО скасовується автоматично фіскальним сервером, якщо:



· до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;



· щодо господарської одиниці, де використовується ПРРО, суб'єкт господарювання повідомив про такий об'єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 розділу II Податкового кодексу України як про закритий або такий, що не експлуатується суб'єктом господарювання;



· щодо суб'єкта господарювання наявне судове рішення, що набрало законної сили, про ліквідацію у зв'язку з банкрутством або про припинення, що не пов'язане з банкрутством, про визнання недійсними установчих документів;



· стосовно фізичної особи - підприємця наявні дані про те, що особа померла, оголошена померлою, визнана недієздатною або безвісно відсутньою, чи її цивільну дієздатність обмежено;



· суб'єкта господарювання знято з обліку в контролюючих органах у інших випадках, передбачених статтею 67 розділу II Податкового кодексу України та Законом України від 15 травня 2003 року №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».



Повідомлення про скасування реєстрації ПРРО направляється суб'єкту господарювання засобами Електронного кабінету із зазначенням підстав.