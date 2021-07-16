   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 16/07/2021 За останню добу коронавірус виявили у 18 львів’ян...>> Вчора у Львові від коронавірусу вакцинували 2353 людини...>> Львів прийматиме Мотопробіг єдності 2021...>> Майже 2 млрд грн податку на прибуток надійшло до Державного бюджету України з початку року...>> Підстави для скасування реєстрації ПРРО...>> Прикордонники затримали поблизу Ужгорода двох алжирців...>> Головні новини четверга і ночі: звільнення Авакова, зустріч Байдена і Меркель...>> Головні новини четверга і ночі: звільнення Авакова, зустріч Байдена і Меркель...>> Доба на Донбасі: обстріли, ворожі безпілотники, поранені бійці ЗСУ...>> Лукашенко дозволив залучати армію до боротьби з протестами...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Забив батька до смерті та поїхав за новою дозою алкоголю: підозрюваного взяли під варту...
16-07-2021, 09:08  >>> 
Вбивство на Замковій: винуватцю винесено вирок...
14-07-2021, 09:04  >>> 
Забив співмешканку до смерті: суд виніс вирок...
07-07-2021, 17:05  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Індонезія очолила світовий рейтинг за поширенням COVID...
16-07-2021, 09:05  >>> 
Україна лишається у 5-ці лідерів у Європі за добовою смертністю від COVID...
15-07-2021, 09:13  >>> 
Через порушення при транспортуванні на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч вакцин Pfizer...
15-07-2021, 08:50  >>> 
Космолот | Подробная информация на сайте: https://muz-lux.com.ua/

Підстави для скасування реєстрації ПРРО

Суспільство | 16-07-2021, 12:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    

Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що реєстрація ПРРО діє до дати скасування реєстрації ПРРО, що здійснюється шляхом виключення ПРРО з Реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій та закриття фіскального номера, який не підлягає використанню надалі.

Реєстрація ПРРО скасовується на підставі Заяви за формою № 1-ПРРО з позначкою «Скасування реєстрації», яка подається засобами Електронного кабінету чи засобами телекомунікацій, або на підставі Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №2-ПРРО з позначками «несправність» або «крадіжка пристрою чи компрометація ключа».

До подання Заяви про скасування реєстрації ПРРО суб'єкт господарювання має забезпечити передачу всіх копій створених ПРРО розрахункових документів з присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами до фіскального сервера, електронних фіскальних звітних чеків та повідомлень.

Крім того, реєстрація ПРРО скасовується автоматично фіскальним сервером, якщо:

· до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

· щодо господарської одиниці, де використовується ПРРО, суб'єкт господарювання повідомив про такий об'єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 розділу II Податкового кодексу України як про закритий або такий, що не експлуатується суб'єктом господарювання;

· щодо суб'єкта господарювання наявне судове рішення, що набрало законної сили, про ліквідацію у зв'язку з банкрутством або про припинення, що не пов'язане з банкрутством, про визнання недійсними установчих документів;

· стосовно фізичної особи - підприємця наявні дані про те, що особа померла, оголошена померлою, визнана недієздатною або безвісно відсутньою, чи її цивільну дієздатність обмежено;

· суб'єкта господарювання знято з обліку в контролюючих органах у інших випадках, передбачених статтею 67 розділу II Податкового кодексу України та Законом України від 15 травня 2003 року №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Повідомлення про скасування реєстрації ПРРО направляється суб'єкту господарювання засобами Електронного кабінету із зазначенням підстав.
   Новини по темі: Суспільство
Майже 2 млрд грн податку на прибуток надійшло до Державного бюджету України з початку року...
16-07-2021, 12:55  >>> 
Підстави для скасування реєстрації ПРРО...
16-07-2021, 12:54  >>> 
Прикордонники затримали поблизу Ужгорода двох алжирців...
16-07-2021, 12:53  >>> 
Доба на Донбасі: обстріли, ворожі безпілотники, поранені бійці ЗСУ...
16-07-2021, 09:11  >>> 
Повені в Німеччині: 59 загиблих, 1300 зниклих...
16-07-2021, 08:58  >>> 
Вибух на Хмельниччині: шестеро постраждалих, серед яких 4-річна дитина...
16-07-2021, 00:59  >>> 
"Росія не повинна використовувати енергетику в якості зброї" – Байден...
16-07-2021, 00:58  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: звільнення Авакова, зустріч Байдена і Меркель...
16-07-2021, 09:14  >>> 
Головні новини четверга і ночі: звільнення Авакова, зустріч Байдена і Меркель...
16-07-2021, 09:14  >>> 
Головні новини середи і ночі: скасування указу Зеленського, конституційність закону про мову...
15-07-2021, 09:34  >>> 
   ПолітикаПолітика
Лукашенко дозволив залучати армію до боротьби з протестами...
16-07-2021, 09:10  >>> 
На початку вересня Канада відкриє кордони для повністю вакцинованих туристів...
16-07-2021, 09:07  >>> 
Мін’юст Росії вніс Інститут права та публічної політики у список "іноземних агентів"...
16-07-2021, 08:55  >>> 
   Діловий світДіловий світ
ЗМІ: Сайти російських хакерів REvil раптово стали недоступні...
14-07-2021, 08:14  >>> 
Понад 30 штатів подали позов проти Google...
08-07-2021, 09:13  >>> 
Пентагон розірвав контракт із Microsoft на $10 мільярдів...
07-07-2021, 08:10  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Майже 2 млрд грн податку на прибуток надійшло до Державного бюджету України з початку року...
16-07-2021, 12:55  >>> 
Підстави для скасування реєстрації ПРРО...
16-07-2021, 12:54  >>> 
Прикордонники затримали поблизу Ужгорода двох алжирців...
16-07-2021, 12:53  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
"Патріарх Кирил докладає дуже багато зусиль для того, щоб у нас був мир" – Новинський...
07-07-2021, 08:27  >>> 
Театр імені Марії Заньковецької отримає сучасне сценічне освітлення...
30-06-2021, 15:01  >>> 
«Жінка - та пристрасть, яку годі розгадати», - Зоряна Павлишин презентувала картини на «Весняному салоні - 2021»...
21-05-2021, 17:24  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
13:29 За останню добу коронавірус виявили у 18 львів’ян
13:28 Вчора у Львові від коронавірусу вакцинували 2353 людини
13:04 Львів прийматиме Мотопробіг єдності 2021
12:55 Майже 2 млрд грн податку на прибуток надійшло до Державного бюджету України з початку року
12:54 Підстави для скасування реєстрації ПРРО
12:53 Прикордонники затримали поблизу Ужгорода двох алжирців
09:14 Головні новини четверга і ночі: звільнення Авакова, зустріч Байдена і Меркель
09:14 Головні новини четверга і ночі: звільнення Авакова, зустріч Байдена і Меркель
09:11 Доба на Донбасі: обстріли, ворожі безпілотники, поранені бійці ЗСУ
09:10 Лукашенко дозволив залучати армію до боротьби з протестами

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования