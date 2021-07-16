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Майже 2 млрд грн податку на прибуток надійшло до Державного бюджету України з початку року
|Суспільство | 16-07-2021, 12:55
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|З початку року до Державного бюджету України надійшло 1788,3 млн грн податку на прибуток підприємств, що на 22,9 % або на 332,6 млн грн більше порівнюючи із січнем-червнем 2020 року.
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Це майже 22 відсотки від усіх надходжень до Державного бюджету України. Податку на прибуток підприємств у червні 2021 року від підприємств різних галузей Львівщини надійшло 23,2 млн гривень.
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