ДТП на Харківщині: серед постраждалих 2-річна дитина, один водій помер Суспільство | 19-07-2021, 01:41 0 168 У Харківській області зіткнулися автомобілі, в результаті чого постраждали 5 людей, водій одного з автомобілів згодом помер у лікарні.



Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області



Дослівно: "В результаті зіткнення транспортних засобів до медзакладів були госпіталізовані обидва кермувальники та троє пасажирок автівки "Dacia Logan" 46, 20 та 2 років. Водій "Renault Sandero" через деякий час помер у лікарні".



Деталі: Повідомлення про ДТП надійшло до Красноградського районного відділу поліції.



Аварія трапилася на автодорозі Піщанка-Карлівка-Полтава. Зіткнулися автомобілі "Renault Sandero" під керуванням чоловіка 1996 року народження і "Dacia Logan", за кермом якого перебував 48-річний водій.



За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Винуватцю аварії загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.