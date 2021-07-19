Захід США охопили масштабні пожежі Суспільство | 19-07-2021, 08:56 0 103 Через масштабні пожежі у Сполучених Штатах згоріло щонайменше 67 будинків, влада евакуювала 2 тисячі осіб.



Джерело: АР



Деталі: Найбільша пожежа в США охопила лісовий масив в Орегоні в неділю на тлі критично небезпечної сухої погоди.



Пожежа на північ від кордону Каліфорнії зросла до понад 1210 квадратних кілометрів – і сягнула площі приблизно з Лос-Анджелес.



Нестійкий вітер посилював полум’я, створюючи небезпечні умови для 2 тисяч пожежників, які борються з полум'ям.



Влада розширила евакуацію, яка охопила близько 2000 жителів, переважно із сільської місцевості. В результаті пожежі згоріло щонайменше 67 будинків та 100 господарських будівель і загрожує ще тисячам.



На іншому кінці пожежа в горах північного сходу штату Орегон в неділю зросла до понад 17 квадратних миль (44 квадратних кілометрів).





Пожежа в Лікть-Крік, що розпочалась у четвер, спричинила евакуацію кількох невеликих громад.



У Каліфорнії збільшення масштабів пожежі призвело до нових евакуацій, закриття Тихоокеанської стежки та скасування екстремального велосипедного проїзду через Сьєрра-Неваду.



Пожежа в Тамараку, яку спалахнула від блискавки 4 липня, станом на ранок неділі обпалила майже 29 квадратних миль (74 квадратних кілометри) сухих дерев.



Близько 500 пожежників боролися з полум'ям у неділю, "зосереджуючись на збереженні життя та майна з точковим захистом конструкцій та введенням стримуючих ліній, де це можливо", - заявила Лісова служба США.



"За дуже сухої погоди будь-яка гроза може розпалити нові пожежі", - заявила Національна служба погоди в Сакраменто, штат Каліфорнія.



Надзвичайно сухі умови та спекотні хвилі, пов’язані зі зміною клімату, охопили регіон, ускладнюючи боротьбу з пожежами.



Зміна клімату за останні 30 років зробила захід США набагато теплішим та сухішим і надалі робить погоду більш екстремальною, а пожежі – частішими та більш руйнівними.



У липні пожежники заявили, що стикаються з умовами, більш характерними для кінця літа або осені.



Північнокаліфорнійська "Пожежа Діксі" вирувала в неділю, що спонукало до нових евакуацій у сільських громадах поблизу каньйону Річки Перо. Пожежа поблизу місця найсмертоноснішого спалаху в США за останній час охопила 39 квадратних миль.



На північний схід від міста Парадайз, штат Каліфорнія, ті, хто вижив після жахливої пожежі, в результаті якої загинуло 85 людей, насторожено спостерігали, як спалахнуло нове полум'я.



У Монтані обгорів рятувальник, коли пожежну машину поблизу кордону Вайомінг охопило полум’я. Другий пожежник врятувався і покликав допомогу.



У США було близько 70 активних великих пожеж, які спалили майже 1659 квадратних миль (4297 квадратних кілометрів), повідомив Національний міжвідомчий пожежний центр.



Лісова служба США заявила, що лише на північному заході Тихого океану зафіксували щонайменше 16 великих пожеж.