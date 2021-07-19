На Донбасі ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування Суспільство | 19-07-2021, 09:47 0 111 За добу 18 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.



Джерело: Штаб ООС



Деталі: Поблизу селища Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.



Біля Авдіївки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.



Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.



Станом на 7 годину ранку 19 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.