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На Донбасі ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування

Суспільство | 19-07-2021, 09:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 111 111    
За добу 18 липня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.
На Донбасі ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування
Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу селища Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля Авдіївки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Станом на 7 годину ранку 19 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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