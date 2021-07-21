НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ В УКРАЇНЦЯ ЗБРОЮ ТА НАБОЇ ДО НЕЇ Суспільство | 19-07-2021, 19:43 0 200





Сьогодні в пункті пропуску "Дзвінкове", прикордонники Мукачівського загону спільно з співробітниками митниці виявили в автомобілі «Шкода», яким на виїзд з України прямував наш 45-річний співвітчизник, мисливський карабін «CZ550 Standard» з глушником та 10-ма набоями до нього.



Чоловік проживає на Закарпатті. Попри закритий сезон полювання, прикордонникам пояснив, що ще вчора ходив на полювання та забувся перед виїздом за кордон викласти карабін з багажника.



Для з'ясування всіх обставин правопорушення та подальшого прийняття правового рішення, прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону