Азербайджан повідомив про обстріл з боку Вірменії – ЗМІ Суспільство | 20-07-2021, 08:40 0 136 Бойові позиції ВС Азербайджану в напрямку Садаракського району Нахчиванської Автономної республіки піддалися обстрілу з боку вірменських військових.





Джерело: Интерфакс із посиланням на Міноборони Азербайджану



Дослівно: "19 липня о 20:50 (19:50 мск) позиції Азербайджанської Армії в напрямку Садаракського району Нахчиванської Автономної Республіки знову піддалися обстрілу зі зброї різного калібру з території Вірменії".



Деталі: Відомство зазначає, що "з метою придушення вогневої активності супротивної сторони був проведений вогонь у відповідь".



"Втрат серед особового складу ЗС Азербайджану немає", – підкреслює Міноборони.



Нагадаємо: Влада Азербайджану в суботу, 3 липня, передали Вірменії 15 полонених.