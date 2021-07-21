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У Штатах через масштабні пожежі вигоріло понад 400 тисяч га лісів
|Суспільство | 20-07-2021, 08:49
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|У 13 штатах через 80 масштабних пожеж, спровокованих аномальною спекою, вигоріло 1 174 486 акрів (понад 475 297 га).
Джерело: Національний міжвідомчий пожежний центр, ВВС
Деталі: До гасіння пожеж у США залучили 19 600 рятувальників, а також допоміжний персонал.
Нині у Сполучених Штатах погасили 35 086 пожеж.
Найбільше лісових пожеж зафіксовано у штатах Монтана (18) та Айдахо (17).
Найбільша пожежа охопила штат Орегон, яка випалила 300 000 акрів (понад 121 га) і спричинила тисячі евакуацій.
Нагадаємо: Через масштабні пожежі у Сполучених Штатах згоріло щонайменше 67 будинків, влада евакуювала 2 тисячі осіб.
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