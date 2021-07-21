Судитимуть чоловіка, який обкрадав автомобілі припарковані на вулицях Львова Суспільство | 20-07-2021, 09:05 0 196

Прокурорами Галицької окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо неодноразово судимого 36-річного львів'янина за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжки), вчиненого повторно, поєднаного з проникненням у сховище (ч. 3 ст. 185 КК України).



Встановлено, що обвинувачений таємно викрадав чуже майно із автомобілів, припаркованих на вулицях Львова. Фігурант проникав у салон машини за допомогу взлому дверей чи розбивання вікон, звідки цупив ноутбук, сумки, гроші тощо. У випадку, якщо залізти всередину йому не видавалося, він проникав через капот у відсік двигуна та викрадав акумулятор.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ВП №4 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Пресслужба Львівської обласної прокуратур