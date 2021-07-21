У Техасі вибух зрівняв будинок із землею, серед постраждалих є діти Суспільство | 20-07-2021, 09:06 0 153 Шестеро людей отримали травми у результаті вибуху, який у понеділок зруйнував будинок та пошкодив інші у місті Плано штату Техас.



Джерело: Nbc News із посиланням на чиновників



Деталі: Вибух стався близько 16:40 і зрівняв будинок із землею на вулиці Клівленд-Драйв.



У результаті вибуху шістьох людей доставили до лікарень. З них – одного, що знаходився в будинку, який вибухнув, та п'ятьох із сусідніх будинків.



Троє з поранених були доставлені до дитячої лікарні, їхнього віку поки не повідомили.



Причини вибуху будинку на півночі Далласа наразі невідомі.



На місці події працювали слідчі, а також слідчі газової компанії.





Нагадаємо: Щонайменше 25 людей загинули і ще десятки отримали поранення внаслідок вибуху бомби на ринку у столиці Іраку Багдаді.