Незаконно передав земельні ділянки вартістю понад 2,5 млн грн: підозрюють колишнього голову сільради Суспільство | 20-07-2021, 14:44 0 193







За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому сільському голові одного із сіл Червоноградського району у службовому підробленні та зловживанні владою (ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України).







Встановлено, що у жовтні-листопаді 2020 року підозрюваний підробив рішення сесії сільської ради про передачу своїм родичам, зокрема дружині та онуку, а також іншим громадянам земельні ділянки загальною площею 4,02 га вартістю 2,7 млн грн, що знаходяться на території одного із сіл колишнього Сокальського району.







Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу та накладення арешту на вищезгадані землі.







Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Червоноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції Львівської області, за матеріалами Червоноградського РВ Управління Служби безпеки України у Львівській області.











Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.











Пресслужба Львівської обласної прокуратури