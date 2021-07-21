   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 21/07/2021 У Палаці Потоцьких відбудеться творчий вечір солістів Національної опери України та випускників Національної музичної академії ім.П.Чайковського...>> На завтра синоптики оголосили штормове попередження...>> У мерії готують проект рішення виконавчого комітету про демонтаж зірки на Марсовому полі...>> Цієї п’ятниці у Львові робитимуть щеплення вакциною Moderna...>> «Маємо амбітні плани – відкрити хоча б частину класів до нового календарного року», - Л. Зубач про будівництво школи в Брюховичах...>> З початку року на водоймах Львівщини загинуло 35 людей...>> МАЙЖЕ 3 МІЛЬЙОНИ ПАЧОК СИГАРЕТ ВИЛУЧЕНО НА ЗАХІДНИХ РУБЕЖАХ...>> У мерії готують проект рішення виконавчого комітету про демонтаж зірки на Марсовому полі...>> Чи виникає об’єкт оподаткування ПДФО у разі видачі роботодавцем візитних карток для працівників, на яких зазначені, зокрема, логотип, реквізити СГ та особисті дані конкретного працівника?...>> Незаконно передав земельні ділянки вартістю понад 2,5 млн грн: підозрюють колишнього голову сільради...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Забив батька до смерті та поїхав за новою дозою алкоголю: підозрюваного взяли під варту...
16-07-2021, 09:08  >>> 
Вбивство на Замковій: винуватцю винесено вирок...
14-07-2021, 09:04  >>> 
Забив співмешканку до смерті: суд виніс вирок...
07-07-2021, 17:05  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Французька компанія продала перше штучне серце...
20-07-2021, 08:44  >>> 
60% госпіталізованих з COVID у Британії – невакциновані особи...
20-07-2021, 01:24  >>> 
37 тисяч щеплень проти коронавірусу зробили українцям у неділю...
19-07-2021, 09:54  >>> 
Космолот | Подробная информация на сайте: https://muz-lux.com.ua/

Незаконно передав земельні ділянки вартістю понад 2,5 млн грн: підозрюють колишнього голову сільради

Суспільство | 20-07-2021, 14:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 193 193    




За процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому сільському голові одного із сіл Червоноградського району у службовому підробленні та зловживанні владою (ч.1 ст.366, ч.2 ст.364 КК України).



Встановлено, що у жовтні-листопаді 2020 року підозрюваний підробив рішення сесії сільської ради про передачу своїм родичам, зокрема дружині та онуку, а також іншим громадянам земельні ділянки загальною площею 4,02 га вартістю 2,7 млн грн, що знаходяться на території одного із сіл колишнього Сокальського району.



Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу та накладення арешту на вищезгадані землі.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Червоноградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції Львівської області, за матеріалами Червоноградського РВ Управління Служби безпеки України у Львівській області.





Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





Пресслужба Львівської обласної прокуратури
   Новини по темі: Суспільство
МАЙЖЕ 3 МІЛЬЙОНИ ПАЧОК СИГАРЕТ ВИЛУЧЕНО НА ЗАХІДНИХ РУБЕЖАХ...
20-07-2021, 19:18  >>> 
Чи виникає об’єкт оподаткування ПДФО у разі видачі роботодавцем візитних карток для працівників, на яких зазначені, зокрема, логотип, реквізити СГ та особисті дані конкретного працівника?...
20-07-2021, 14:45  >>> 
Незаконно передав земельні ділянки вартістю понад 2,5 млн грн: підозрюють колишнього голову сільради...
20-07-2021, 14:44  >>> 
У Техасі вибух зрівняв будинок із землею, серед постраждалих є діти...
20-07-2021, 09:06  >>> 
Судитимуть чоловіка, який обкрадав автомобілі припарковані на вулицях Львова...
20-07-2021, 09:05  >>> 
В Україні за час пандемії коронавірус забрав життя понад 50 тисяч осіб...
20-07-2021, 09:02  >>> 
У Штатах через масштабні пожежі вигоріло понад 400 тисяч га лісів...
20-07-2021, 08:49  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини неділі та ночі: напад на прикордонників, форма збірної України...
19-07-2021, 09:48  >>> 
Головні новини четверга і ночі: звільнення Авакова, зустріч Байдена і Меркель...
16-07-2021, 09:14  >>> 
Головні новини четверга і ночі: звільнення Авакова, зустріч Байдена і Меркель...
16-07-2021, 09:14  >>> 
   ПолітикаПолітика
Канада звинуватила Китай у кібератаці на Microsoft...
20-07-2021, 09:07  >>> 
Місія ОБСЄ за вихідні зафіксувала на Донбасі 741 порушення "тиші"...
20-07-2021, 08:54  >>> 
США відправляють радника Держдепу в Київ і Варшаву обговорити "Північний потік-2"...
20-07-2021, 08:48  >>> 
   Діловий світДіловий світ
ЗМІ: Сайти російських хакерів REvil раптово стали недоступні...
14-07-2021, 08:14  >>> 
Понад 30 штатів подали позов проти Google...
08-07-2021, 09:13  >>> 
Пентагон розірвав контракт із Microsoft на $10 мільярдів...
07-07-2021, 08:10  >>> 
   СуспільствоСуспільство
МАЙЖЕ 3 МІЛЬЙОНИ ПАЧОК СИГАРЕТ ВИЛУЧЕНО НА ЗАХІДНИХ РУБЕЖАХ...
20-07-2021, 19:18  >>> 
Чи виникає об’єкт оподаткування ПДФО у разі видачі роботодавцем візитних карток для працівників, на яких зазначені, зокрема, логотип, реквізити СГ та особисті дані конкретного працівника?...
20-07-2021, 14:45  >>> 
Незаконно передав земельні ділянки вартістю понад 2,5 млн грн: підозрюють колишнього голову сільради...
20-07-2021, 14:44  >>> 
   ВладаВлада
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
Палата представників США вдруге оголосила імпічмент Трампу...
14-01-2021, 08:22  >>> 
   КультураКультура
У Палаці Потоцьких відбудеться творчий вечір солістів Національної опери України та випускників Національної музичної академії ім.П.Чайковського...
20-07-2021, 19:39  >>> 
"Патріарх Кирил докладає дуже багато зусиль для того, щоб у нас був мир" – Новинський...
07-07-2021, 08:27  >>> 
Театр імені Марії Заньковецької отримає сучасне сценічне освітлення...
30-06-2021, 15:01  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:39 У Палаці Потоцьких відбудеться творчий вечір солістів Національної опери України та випускників Національної музичної академії ім.П.Чайковського
19:38 На завтра синоптики оголосили штормове попередження
19:31 У мерії готують проект рішення виконавчого комітету про демонтаж зірки на Марсовому полі
19:30 Цієї п’ятниці у Львові робитимуть щеплення вакциною Moderna
19:26 «Маємо амбітні плани – відкрити хоча б частину класів до нового календарного року», - Л. Зубач про будівництво школи в Брюховичах
19:19 З початку року на водоймах Львівщини загинуло 35 людей
19:18 МАЙЖЕ 3 МІЛЬЙОНИ ПАЧОК СИГАРЕТ ВИЛУЧЕНО НА ЗАХІДНИХ РУБЕЖАХ
14:50 У мерії готують проект рішення виконавчого комітету про демонтаж зірки на Марсовому полі
14:45 Чи виникає об’єкт оподаткування ПДФО у разі видачі роботодавцем візитних карток для працівників, на яких зазначені, зокрема, логотип, реквізити СГ та особисті дані конкретного працівника?
14:44 Незаконно передав земельні ділянки вартістю понад 2,5 млн грн: підозрюють колишнього голову сільради

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования