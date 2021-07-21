МАЙЖЕ 3 МІЛЬЙОНИ ПАЧОК СИГАРЕТ ВИЛУЧЕНО НА ЗАХІДНИХ РУБЕЖАХ Суспільство | 20-07-2021, 19:18 0 91

Таку кількість тютюнових виробів виявили у І півріччі 2021 року прикордонники підрозділів Західного регіонального управління як у пунктах пропуску, так і поза ними – на рівнинах, у горах і на річках.



