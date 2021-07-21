|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Майже 500 мігрантів у Бельгії голодують, щоб отримати документи, в ООН звертаються до уряду
|Суспільство | 21-07-2021, 09:05
| 0 120
|
|Протягом майже двох місяців мігранти в Бельгії голодують в центральній церкві і університетських будівлях Брюсселя, намагаючись отримати документи на проживання - за даними неурядових організацій, мова йде про 476 осіб.
Джерело: The Guardian
Деталі: Минулої п'ятниці дехто почав відмовлятися від води.
Спеціальний доповідач ООН з прав людини і крайньої бідності Олів'є де Шуттер сказав, що "інформація, яку ми отримали, тривожить, і деякі з учасників голодування перебувають між життям і смертю".
Два представники ООН закликали бельгійський уряд надати учасникам документи на тимчасове проживання.
Видання пише, що наростаючий політичний скандал загрожує бельгійському уряду. Заступник прем'єр-міністра П'єр-Ів Дермань сказав, що він та інші міністри-соціалісти підуть з уряду, якщо хтось з учасників голодування помре. Партія Ecolo виступила з аналогічною погрозою скинути коаліцію "Вівальді" на чолі з прем'єр-міністром Александром де Кроо.
Зазначається, що міністр Бельгії у справах біженців та міграції Семмі Махді відмовився надати повну амністію всім працівникам без документів в країні, але створив "нейтральну зону" біля церкви в стилі бароко, в якій проживають деякі з учасників голодування, де вони можуть отримати інформацію про те, як здобути статус резидента.
Де Кроо висловив цілковиту довіру своєму міністру, в той час як союзники по його партії назвали загрозу повалення уряду "безвідповідальною і незрозумілою".
За даними We Are Belgium Too, в Бельгії проживає близько 150 тисяч осіб без документів, багато хто з них, як зазначається, перебувають в країні від п'яти до 10 років і більше.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|ЧЕРЕЗ ДРІБ’ЯЗКОВУ ПАРТІЮ ПРИХОВАНИХ СИГАРЕТ В УКРАЇНЦЯ ВИЛУЧИЛИ МІКРОАВТОБУС...
|21-07-2021, 16:23
| >>>
|З початку року електронними сервісами скористалися 33% від загальної кількості платників...
|21-07-2021, 16:19
| >>>
|Оподаткування ПДФО дивідендів...
|21-07-2021, 16:18
| >>>
|COVID-19 у світі: Більше 500 тисяч нових випадків, найбільше в Британії...
|21-07-2021, 09:12
| >>>
|Росія, Китай та Іран скоїли більшість кібератак на демократію — канадська спецслужба...
|21-07-2021, 09:11
| >>>
|Росія, Китай та Іран скоїли більшість кібератак на демократію — канадська спецслужба...
|21-07-2021, 09:09
| >>>
|12 людей загинули через затоплене метро в Китаї...
|21-07-2021, 09:08
| >>>
|