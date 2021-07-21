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12 людей загинули через затоплене метро в Китаї
|Суспільство | 21-07-2021, 09:08
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|12 людей загинули внаслідок повені, яка затопила метро в столиці китайської провінції Хенань Чженчжоу.
Джерело: AFP
Деталі: Ще п'ятеро осіб отримали поранення.
У Чженчжоу проживає понад 10 млн осіб.
Влада оголосила про найвищий рівень попереджень для Хенань.
Передісторія:
В Хенань сталася повінь унаслідок зливи, яка йшла протягом кількох днів.
Вода затопила вулиці, і річки вийшли з берегів. Повідомляється, що ураган пошкодив греблю Іхетань недалеко від міста Лоян - в конструкції з'явився 20-метровий пролом. Народно-визвольна армія попередила, що гребля може впасти будь-якої миті.
У десятках міст відбулися масові перебої в транспортному сполученні. У Чженчжоу метро зупинило роботу.
Храм Шаолінь, відомий майстерністю ченців в бойових мистецтвах, був закритий.
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