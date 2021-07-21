12 людей загинули через затоплене метро в Китаї Суспільство | 21-07-2021, 09:08 0 204 12 людей загинули внаслідок повені, яка затопила метро в столиці китайської провінції Хенань Чженчжоу.



Джерело: AFP



Деталі: Ще п'ятеро осіб отримали поранення.





У Чженчжоу проживає понад 10 млн осіб.



Влада оголосила про найвищий рівень попереджень для Хенань.







Передісторія:



В Хенань сталася повінь унаслідок зливи, яка йшла протягом кількох днів.

Вода затопила вулиці, і річки вийшли з берегів. Повідомляється, що ураган пошкодив греблю Іхетань недалеко від міста Лоян - в конструкції з'явився 20-метровий пролом. Народно-визвольна армія попередила, що гребля може впасти будь-якої миті.

У десятках міст відбулися масові перебої в транспортному сполученні. У Чженчжоу метро зупинило роботу.

Храм Шаолінь, відомий майстерністю ченців в бойових мистецтвах, був закритий.