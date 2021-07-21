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Росія, Китай та Іран скоїли більшість кібератак на демократію — канадська спецслужба
|Суспільство | 21-07-2021, 09:11
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|Закінчено судовий розгляд у справі про адміністративне правопорушення пов’язане з корупцією, щодо колишнього капрала поліції якого притягнули до відповідальності (ч.1 ст.172-8, ч.1 ст.172-6 КУпАП).
Встановлено що колишній працівник поліції у власних інтересах розповсюджував службову інформацію, яка була йому надана у зв’язку з проходженням служби в секторі реагування патрульної поліції, а також після звільнення без поважних причин несвоєчасно подав декларацію.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Львівської обласної прокуратури визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді штрафів у виді 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратур
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