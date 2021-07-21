Росія, Китай та Іран скоїли більшість кібератак на демократію — канадська спецслужба Суспільство | 21-07-2021, 09:11 0 139 Закінчено судовий розгляд у справі про адміністративне правопорушення пов’язане з корупцією, щодо колишнього капрала поліції якого притягнули до відповідальності (ч.1 ст.172-8, ч.1 ст.172-6 КУпАП).



Встановлено що колишній працівник поліції у власних інтересах розповсюджував службову інформацію, яка була йому надана у зв’язку з проходженням служби в секторі реагування патрульної поліції, а також після звільнення без поважних причин несвоєчасно подав декларацію.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Львівської обласної прокуратури визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді штрафів у виді 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратур